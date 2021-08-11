Игрок из ЮАР усилит РК «Локомотив-Пенза» Спорт

Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. 23-летний Хендрик Петрус ван Шур (Hendrik Petrus van Schoor) из ЮАР, играющий на позиции хукера, пополнит состав регбийного клуба «Локомотив-Пенза». Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.

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«Нападающий первой линии должен прибыть в Пензу уже на этой неделе», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что спортсмен выступал за South Western Districts Eagles (2013–2015), Golden Lions (2016–2018), Golden Lions XV (2017–2018), в 2019 году перешел в Pumas и в том же году провел три месяца в составе российского клуба «Енисей-СТМ».

«Контракт с Хендриком ван Шуром рассчитан на текущий сезон», — уточняется в сообщении.

Главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин выразил надежду на то, что спортсмен выполнит ту работу, которую от него ждут.

«После того как мы лишились Ивана Мочалова, так неожиданно завершившего карьеру, у нас осталось всего два хукера, а их должно быть три. Павел Жиляев, который полгода восстанавливался после травмы, пока не набрал нужных кондиций, и, получается, что вся нагрузка ложится на Гиорги Чкоидзе. Привлечь кого-то из российских игроков мы уже просто не успевали, у них контракты в других клубах, а нам необходима сильная первая линия, тем более что предстоит играть еще и в еврокубке», — отметил он.