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Михаил Дралин выйдет на старт в ходе пятого этапа Российской серии кольцевых гонок

15:33 | 10.09.2021 | Спорт

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Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Председатель правления пензенского банка «Кузнецкий» Михаил Дралин в качестве пилота выйдет на старт в ходе пятого этапа Российской серии кольцевых гонок, который состоится на автодроме Kazan Ring в Казани в предстоящие выходные, 11 и 12 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

Михаил Дралин выйдет на старт в ходе пятого этапа Российской серии кольцевых гонок

Фото: пресс-служба банка «Кузнецкий»

«Сезон Российской серии кольцевых гонок вышел на финишную прямую: впереди осталось три этапа, после которых станут известны имена новых чемпионов и обладателей Кубка России», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что у участников пятого этапа будет возможность либо закрепить свои позиции, либо сократить отставание от лидеров.

«Председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин будет бороться за очки в классе «S1600», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что этот класс является самым массовым, поэтому ожидается высокая конкуренция.

Из пресс-релиза следует, что в субботу пройдут тренировки и квалификации во всех группах, а в воскресенье состоится шесть гонок: на старт выйдут участники зачета суперкаров SMP GT4 Russia и объединенных заездов классов «Туринг» и «Супер-продакшн», а также «Туринг-Лайт» и «S1600».

Ожидается, что будет организована трансляция соревнований. В частности, она будет доступна на канале Российской серии кольцевых гонок на портале YouTube.

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