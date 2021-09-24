Регбистки Корабовцева и Морозова вызваны в сборную России U18 Спорт

Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Две регбистки из Пензенской области — Светлана Корабовцева и Екатерина Морозова, представляющие команду «Локомотив-Пенза», — вызваны в сборную России по регби-7 U18, которая проводит тренировочные мероприятия в Кисловодске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба «Локомотив-Пенза».

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«Недавно, выступая за сборную Московской области, они стали серебряными призерами первенства России по регби-7», — отмечается в тексте.

По словам главного тренера юниорской сборной Марата Минисламова, в настоящее время проводится ежегодный просмотровый сбор для отбора в основной костяк претендентов.

«На первом этапе попросили личных тренеров спортсменов организовать тестирование внутри своих организаций по методикам, применяемым в юниорской сборной команде. На основе этих данных составили рейтинг по всем кандидатам, по нему отобрали 40 лучших, которых предстоит просмотреть. Сбор состоит из двух этапов, на каждом из которых присутствует по 20 регбисток», — пояснил он.

Планируется, что тренировочное мероприятие в Кисловодске продлится до 27 сентября.