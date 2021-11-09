Строительство ледового дворца в Пензе ведется с отставанием от графика — прокуратура Спорт

Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Строительство ледового дворца на улице 65-летия Победы в Пензе в рамках реализации национального проекта «Демография» ведется с отставанием от графика. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пензенской области во вторник, 9 ноября.

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«В рамках реализации национального проекта «Демография» МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» 15 февраля 2021 года заключило с ООО «Арена» (Барнаул, Алтайский край) муниципальный контракт на выполнение работ по строительству вышеназванного объекта. Условиями контракта предусмотрены обязательства подрядчика по строительству объекта в срок до 31 июля 2022 года. По состоянию на 27 октября 2021 года выявлено отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ», — сказано в пресс-релизе.

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Строительство ледового дворца в Арбеково

В нем добавляется, что в связи с имеющимися рисками срыва реализации нацпроекта руководитель подрядной компании «Арена» 8 ноября предостережен прокурором о недопустимости нарушений федерального законодательства при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Крытый каток с искусственным льдом по улице 65-летия Победы, 8-й микрорайон Арбеково, Пенза».

Согласно данным портала госзакупок, 15 февраля 2021 года МКУ «УКС Пензы» и ООО «Арена» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Крытый каток с искусственным льдом по улице 65-летия Победы, 8-й микрорайон Арбеково, Пенза».

Его цена составила более 330 млн. рублей.

Дата завершения работ по контракту — 31 июля 2022 года.