Компания из Барнаула признана победителем конкурса на строительство крытого катка в Пензе Спорт

Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. Единая комиссия МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» признала барнаульскую компанию «Арена» победителем открытого конкурса на возведение крытого катка с искусственным льдом на улице 65-летия Победы в восьмом микрорайоне Арбеково.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно протоколу от 3 февраля, в конкурсе участвовали две организации.

Сначала поступила заявка от ООО «Пенза-Стройком». Согласно данным ЕГРЮЛ, с ноября 2020 года единственным учредителем компании является Дмитрий Милов. С 11 января 2021-го он также значится генеральным директором фирмы. При начальной цене в 338 млн. 677 тыс. 390 рублей организация предложила построить объект за 328 млн. 517 тыс. 69 рублей.

В последний день подачи заявок поступила еще одна — от ООО «Арена», учредителем и руководителем которой является Михаил Дроздов. Компания из Барнаула выразила готовность выполнить контракт за 330 млн. 7 тыс. 248 рублей 82 копейки.

Заявки оценивались по двум критериям: «Квалификация участника» и «Цена».

Организация «Пенза-Стройком» набрала соответственно 8,47 и 60 баллов (сумма — 68,47), «Арена» — 40 и 59,73 (сумма — 99,73).

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В соответствии с данными, размещенными на официальном портале госзакупок, подрядчику предстоит построить крытый каток с искусственным льдом в Октябрьском районе Пензы в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Ремстройпроект».

Объект предназначен для тренировок и соревнований по хоккею и фигурному катанию, а также для организации сеансов массового катания.

Предполагаемая дата начала работ по контракту — 22 февраля 2021 года, завершения — 31 июля 2022-го.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально крытый каток в микрорайоне Арбеково города Пензы планировалось построить по концессии.

В ноябре 2020 года открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации данного спортивного объекта был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.