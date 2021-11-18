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Лукашин избран президентом олимпийского совета Пензенской области

18:01 | 18.11.2021 | Спорт

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Пенза, 18 ноября 2021. PenzaNews. Чемпион Игр 2000 года, глава федерации прыжков в воду Пензенской области, заслуженный мастер спорта РФ Игорь Лукашин избран президентом регионального олимпийского совета в ходе общего собрания членов общественной организации, состоявшегося в четверг, 18 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минспорта региона.

Лукашин избран президентом олимпийского совета Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Члены олимпийского совета избрали Игоря Владимировича [Лукашина] делегатом для участия в олимпийском собрании Олимпийского комитета России, которое состоится 9 декабря 2021 года в городе Москве», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в повестку предстоящего собрания включены вопросы об итогах реализации программы содействия подготовке российских спортсменов – кандидатов в члены олимпийской команды РФ и обеспечения участия делегации страны в Играх 2020 года в Японии, а также о ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года в Китае.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Олимпийского комитета России, олимпийский совет Пензенской области был принят в ОКР 17 декабря 2009 года.

Президентом региональной общественной организации до последнего времени являлся Григорий Кабельский, который после возбуждения уголовного дела по факту получения взятки 15 октября 2021 года был отправлен в отставку с поста врио министра физкультуры и спорта Пензенской области в связи с утратой доверия.

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