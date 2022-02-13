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Российские лыжники впервые в истории завоевали «золото» Олимпиады в эстафете

13:59 | 13.02.2022 | Спорт

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Пенза, 13 февраля 2022. PenzaNews. Мужская сборная России по лыжным гонкам, которую представляли выпускник Пензенского государственного университета Алексей Червоткин, студент ПГУ Александр Большунов, а также Денис Спицов и Сергей Устюгов, впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх.

Российские лыжники впервые в истории завоевали «золото» Олимпиады в эстафете. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Российская команда преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды.

Алексей Червоткин и Александр Большунов бежали классическим стилем, Денис Спицов и Сергей Устюгов — свободным. Последний финишировал с флагом Олимпийского комитета России.

Второе место в эстафете 4 по 10 км заняли норвежцы, которые отстали на 1 минуту 7,2 секунды. Третьими пришли французы, отставание — 1 минута 16,4 секунды.

Александр Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее в Пекине он выиграл «золото» в скиатлоне. Кроме того, в активе спортсмена «серебро» нынешних Игр в гонке на 15 км с раздельным стартом, а также три серебряные и одна бронзовая награда Игр 2018 года.

Остальные победители эстафеты впервые стали олимпийскими чемпионами.

До этого российские лыжники никогда не выигрывали эстафету. В 2018 году в Пхенчхане и в 2014-м в Сочи они были вторыми.

Золотые медали в последний раз завоевала мужская сборная Советского Союза в 1980 году.

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