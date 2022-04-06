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Президентом олимпийского совета Пензенской области избрана Евгения Бочкарева

17:03 | 06.04.2022 | Спорт

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Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева избрана президентом регионального олимпийского совета. Соответствующее решение принято на общем собрании членов совета, которое состоялось в минувший вторник, 5 апреля.

Президентом олимпийского совета Пензенской области избрана Евгения Бочкарева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Чемпион Игр 2000 года, глава федерации прыжков в воду Пензенской области, заслуженный мастер спорта РФ Игорь Лукашин, который руководил советом с ноября 2021 года, стал вице-президентом.

В ходе заседания также состоялось переизбрание президиума олимпийского совета Пензенской области. В его обновленный состав вошли Евгения Бочкарева, Игорь Лукашин, Ольга Маркина, Александр Калмаков, Адельша Рахматулин, Александр Екимов, Владимир Сычин и Алексей Гречихин, сообщается на сайте училища олимпийского резерва.

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