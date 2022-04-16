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В Нижнем Ломове пройдет легкоатлетическая эстафета на призы губернатора

14:28 | 16.04.2022 | Спорт

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Пенза, 16 апреля 2022. PenzaNews. Легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Пензенской области состоится в Нижнем Ломове в субботу, 30 апреля.

В Нижнем Ломове пройдет легкоатлетическая эстафета на призы губернатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба облправительства, парад открытия намечен на полдень.

Ожидается, что в этом году в весенней эстафете примут участие более 1 тыс. человек — сборные команды городов и районов региона.

Легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Пензенской области проводится два раза в год — в апреле и сентябре.

В весенней эстафете принимают участие сборные команды муниципальных образований. Осенняя эстафета приурочена к празднованию Дня учителя. В ней участвуют команды образовательных учреждений.

Впервые областная легкоатлетическая эстафета прошла в Пензе 2 мая 1999 года.

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