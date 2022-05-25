Гимнастки Аверины планируют провести мастер-классы в 14 городах, в том числе в Пензе Спорт

Пенза, 25 мая 2022. PenzaNews. Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины с июня по февраль планируют провести в рамках тура «Нет ничего невозможного» мастер-классы минимум в 14 городах России, в том числе в Пензе.

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Как сообщает ТАСС, тур «Нет ничего невозможного» стартует 5 июня в Казани, 9 июля гимнастки собираются приехать в Пензу, 10 июля — в Саратов.

К настоящему времени также запланировано проведение мастер-классов в Санкт-Петербурге, Томске, Волгограде, Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сыктывкаре, Екатеринбурге, Сочи, Краснодаре и Самаре.

Организаторы предполагают, что тур «Нет ничего невозможного» пройдет в 2022 году и в других городах страны.