В «Спутнике» готовится к открытию первая в Пензенской области «умная» спортплощадка Спорт

Пенза, 15 июля 2023. PenzaNews. Первая в Пензенской области «умная» спортивная площадка готовится к открытию в новой части тропы здоровья «Ритм» на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Сейчас здесь идут последние приготовления к открытию, работы планируется завершить к августу», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что с начала весны строительным холдингом «Термодом» проведена масштабная работа.

«Вход на площадку свободный, поэтому местные жители успели оценить новые уличные тренажеры, на которых размещен QR-код с инструкцией по выполнению упражнений, воркаут-площадку, поле, где уже играют юные любители футбола», — отмечается в сообщении.

В тексте напоминается, что обустройство площадки ведется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» национального проекта «Демография».

«На закупку спортивно-технологического оборудования для создания объекта выделено 25,3 млн. рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов», — уточняется в нем.