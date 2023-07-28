Пензенская область является единственным регионом, где будут строить сразу 40 спортплощадок — губернатор Спорт

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Пензенская область является единственным регионом, где в рамках программы «Газпром – детям» будут строить сразу 40 спортивных площадок. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

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«Готовим совместно с ПАО «Газпром» подарок юным пензенцам к новому учебному году. В 40 школах региона установим современные спортивные площадки в рамках проекта «Газпром – детям». Об этом мы договорились с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером. Мы единственный регион в стране, в котором будут строить сразу 40 спортивных площадок. Поставил задачу до 1 сентября сдать половину объектов, а в октябре — оставшуюся часть», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 28 июля.

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Он добавил, что «для этого необходимо грамотно выстроить работу, все должно проходить под жесточайшим контролем».

Руководитель субъекта федерации сообщил также, что дал соответствующие поручения главам районов и министру образования региона Алексею Комарову.

«Я лично буду приезжать в районы и проверять», — пообещал Олег Мельниченко.

«Это большая ответственность — построить за короткий срок сразу 40 площадок, и мы просто не можем подвести. Тем более что все это делается для наших детей», — подчеркнул губернатор.