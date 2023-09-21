На «умной» спортплощадке в «Спутнике» для делегации Совета Федерации провели зарядку Спорт

Пенза, 21 сентября 2023. PenzaNews. Члены комитета Совета Федерации по социальной политике в рамках пилотного проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» посетили «умную» спортплощадку в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области, где для них провели зарядку.

Фото: Pnzreg.ru

К разминке были приглашены председатель комитета Инна Святенко, ее коллеги-сенаторы, а также представители Законодательного собрания Пензенской области, молодежного парламента региона и общественного совета при областном министерстве физической культуры и спорта.

Зарядку провели глава Минспорта Пензенской области Евгения Бочкарева и сборная команда региона по эстетической гимнастике «Сура».

На футбольном поле спорткомплекса под открытым небом участники мероприятия выполнили доступные для базового уровня физической подготовки упражнения, зарядились энергией и бодростью на весь день.

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«Площадка очень хорошая, мы сегодня на практике ощутили всю ее прелесть, она удобная, компактная. Мы понимаем, что за этим будущее. Здесь хороший инвентарь, есть оборудование для силовых упражнений», — отметила Инна Святенко.

«Мы говорим о развитии физической культуры. Всегда есть показатели, на которые нужно выйти по количеству людей, которые занимаются физической культурой. Поэтому важно, чтобы были созданы условия для занятий, объекты, куда хочется приходить и развиваться физически», — добавила она.

В перерыве между физическим упражнениями представители Совета Федерации пообщались с молодыми парламентариями, обсудили проекты, над реализацией которых трудятся пензенцы, поделились опытом и дали напутствие на дальнейшую работу, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

Комитет Совета Федерации по социальной политике впервые реализует проект «Социальный маршрут. Мобильный сенатор».

За пять дней члены комитета планируют посетить шесть регионов и ознакомиться с успешными практиками в вопросах оказания соцподдержки.

Накануне делегация Совета Федерации работала в Рязанской области, 21 сентября она находится с визитом в Пензе. Далее в маршруте значатся Саратовская, Волгоградская, Воронежская и Липецкая области.

В проекте участвуют как члены комитета Совета Федерации по социальной политике, так и сенаторы от регионов, по которым проходит маршрут.