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Пензенские атлеты завоевали медали на чемпионате и Кубке России по перетягиванию каната

15:46 | 20.11.2023 | Спорт

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Пенза, 20 ноября 2023. PenzaNews. Спортсмены из Пензенской области завоевали медали на чемпионате и Кубке России по перетягиванию каната, которые прошли в Екатеринбурге в минувшие выходные.

Пензенские атлеты завоевали медали на чемпионате и Кубке России по перетягиванию каната

Фото: Sport.pnzreg.ru

На чемпионате страны в смешанной группе в весе до 580 кг пензенская команда стала победителем.

В весе группы до 560 кг среди женщин спортсменки из Пензы заняли второе место.

В весовой категории свыше 720 кг среди мужчин команда Пензенской области поднялась на вторую ступень пьедестала почета.

По итогам Кубка России среди мужских команд в весе до 720 кг пензенские спортсмены заняли третье место, в весе группы свыше 720 кг они завоевали серебряные медали.

В соревнованиях приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской, Свердловской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей, а также Мордовии и Дагестана, сообщается на сайте Минспорта региона.

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