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В Пензе построенный по нацпроекту ФОК игровых видов спорта передан в муниципальную собственность

16:21 | 07.08.2024 | Спорт

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Пенза, 7 августа 2024. PenzaNews. Физкультурно-оздоровительный комплекс игровых видов спорта «Локомотив», который построен в Пензе в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», передан из региональной собственности в муниципальную. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте областного Минспорта.

В Пензе построенный по нацпроекту ФОК игровых видов спорта передан в муниципальную собственность

Фото: Sport.pnzreg.ru

«В физкультурно-оздоровительном комплексе игровых видов спорта «Локомотив» начались тренировки воспитанников спортивной школы №8 города Пензы. [...] Чтобы спортивная школа могла начать тренировочный процесс на новой площадке, было необходимо осуществить передачу объекта из региональной собственности в муниципальную. Этот процесс завершен, на новом поле проходят первые тренировки по футболу», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что ФОК включает в себя крытую многофункциональную игровую площадку с трибунами на 250 мест, а также открытое футбольное поле с подогревом и трибунами на 150 мест.

Как отметил директор спортшколы №8 Юрий Туктаров, в настоящее время в учреждении занимаются около 700 детей.

«Думаю, сейчас их станет больше. Тренеры будут работать не только со сборными, но и на наборе. Набор детей микрорайона, желающих заниматься в школе, начнется с 1 сентября», — сказал руководитель спортшколы, слова которого приводятся в сообщении.

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