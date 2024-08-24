19:38:30 Суббота, 24 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Спартакиада пенсионеров Пензенской области объединила 240 участников

13:29 | 24.08.2024 | Спорт

Печать

Пенза, 24 августа 2024. PenzaNews. 240 человек приняли участие в спартакиаде пенсионеров Пензенской области, прошедшей в региональном центре на базе спортивного комплекса «Ахуны». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физкультуры и спорта области.

Спартакиада пенсионеров Пензенской области объединила 240 участников

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Это мужчины 60 лет и старше, а также женщины 55 лет и старше», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что они соревновались в нескольких видах спорта — дартсе, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе и шахматах, а также по выбору проходили испытания комплекса ГТО.

В сообщении уточняется, что в общекомандном зачете первое место заняли представители Пензы, второе и третье — пенсионеры из Заречного и Башмаковского района соответственно.

«По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Пензенской области для участия в финале всероссийской спартакиады пенсионеров, которая состоится с 30 сентября по 5 октября 2024 года в Кемерово», — поясняется в тексте.

Читайте также
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке щенка корги В отношении жительницы Пензы, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
В Шемышейском лесничестве выявлен факт незаконной рубки берез В банковском секторе Пензенской области во II квартале выявлено 14 российских денежных знаков с признаками подделки
В Тамале следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама