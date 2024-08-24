Спартакиада пенсионеров Пензенской области объединила 240 участников Спорт

Пенза, 24 августа 2024. PenzaNews. 240 человек приняли участие в спартакиаде пенсионеров Пензенской области, прошедшей в региональном центре на базе спортивного комплекса «Ахуны». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физкультуры и спорта области.

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Это мужчины 60 лет и старше, а также женщины 55 лет и старше», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что они соревновались в нескольких видах спорта — дартсе, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе и шахматах, а также по выбору проходили испытания комплекса ГТО.

В сообщении уточняется, что в общекомандном зачете первое место заняли представители Пензы, второе и третье — пенсионеры из Заречного и Башмаковского района соответственно.

«По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Пензенской области для участия в финале всероссийской спартакиады пенсионеров, которая состоится с 30 сентября по 5 октября 2024 года в Кемерово», — поясняется в тексте.