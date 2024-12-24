В Пензе подведены спортивные итоги 2024 года Спорт

Пенза, 24 декабря 2024. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное подведению спортивных итогов 2024 года, состоялось в правительстве Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

К спортсменам и тренерам обратился вице-губернатор Сергей Федотов. Он поблагодарил их за мужество, стойкость и волю к победе.

«Международная обстановка сегодня такова, что нашим спортсменам приходится очень нелегко. Но даже несмотря на политику двойных стандартов, вы доказываете, что наша российская спортивная школа — одна из сильнейших в мире», — подчеркнул Сергей Федотов.

В 2024 году пензенские спортсмены завоевали 15 медалей на международных соревнованиях и более 200 — на всероссийских.

Команда «Локомотив-Пенза» стала бронзовым призером чемпионата России по регби и серебряным призером — по регби-7.

Мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» завоевал серебряные награды чемпионата и Кубка России среди женских команд.

Клуб «Юность» стал бронзовым призером чемпионата России по баскетболу среди женских команд Высшей лиги.

Также одним из важнейших спортивных событий стала XII летняя Спартакиада учащихся России. Пензенская область принимала финальный этап соревнований по 10 видам спорта. Сборная региона заняла второе место среди команд II группы. Медали различного достоинства завоевали 133 пензенских атлета.

В 2025 году в Пензенской области пройдет VI летняя Спартакиада молодежи России. В рамках проведения соревнований регион посетят более 2 тыс. ее участников.

В ходе торжественного мероприятия были озвучены имена лауреатов региональных номинаций в сфере физической культуры и спорта.

Спортсменом года стал самбист Илья Затылкин, спортсменкой года — самбистка Софья Солуянова.

Тренером года признана Галина Долгова.

Спортсменкой года в сфере адаптивного спорта объявлена Мария Латрицкая.

Всего награды были вручены в 12 номинациях.

Отличившиеся спортсмены также получили сертификаты на выплаты по итогам выступлений на официальных международных и всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба облправительства.