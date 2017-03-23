Представители Aviagen посетили комплекс «Дамате» АПК

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Представители группы компаний Aviagen, работающей в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы, посетили комплекс ГК «Дамате» в Пензенской области по производству и переработке индейки.

Фото: Pnzreg.ru

Делегацию возглавил генеральный директор компании Aviagen Turkeys Клэй Барроус.

Целью визита специалистов Aviagen было ознакомление с существующими мощностями одного из крупнейших в стране производителей индейки, чтобы оценить потенциальные возможности компании и обсудить возможность создания на базе «Дамате» предприятия по разведению родительского стада индейки.

Они побывали на площадках по выращиванию индейки, осмотрели птицеперерабатывающий завод «Дамате», пообщались с ведущими специалистами компании.

Специалисты высоко оценили организацию производства, отметили хороший уровень технической оснащенности и технологических решений, а также уделили отдельное внимание ознакомлению с системой биологической безопасности, внедренной в компании.

Кроме того, большое впечатление на гостей произвел ситуационный центр «Дамате», куда стекаются все производственные показатели и параметры микроклимата с площадок компании, а также данные с систем спутникового наблюдения ГЛОНАСС для полного контроля движения автотранспорта предприятия.

Здесь специалисты в круглосуточном режиме ведут контроль работы всех систем, осуществляют видеонаблюдение за объектами, отслеживают движение автотранспорта, оперативно реагируют на отклонения производственных показателей, нарушения технологических графиков и нештатные ситуации. Через систему диспетчеризации ситуационного центра и ряд алгоритмов оповещения — актуальная информация в режиме онлайн передается руководителям всех направлений для мгновенного принятия решений.

Также представители группы Aviagen осмотрели площадки, пригодные для реализации проекта по созданию родительского стада.

Вечером в минувшую среду, 22 марта, состоялась встреча представителей Aviagen и «Дамате» с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Главной темой обсуждения стали планы по реализации в регионе проекта по созданию родительского стада индейки.

«Я буду только приветствовать, если вы примете решение организовать производство на пензенской земле. Мы поддерживаем хорошие инвестиционные проекты, в том числе инженерной инфраструктурой. Вместе с вами «Дамате» будет развиваться еще эффективнее», — сказал Иван Белозерцев.

В свою очередь гендиректор Aviagen Turkeys Клэй Барроус отметил, что селекционная работа является очень специфическим бизнесом, требующим навыков и опыта.

«Наши основные критерии — это изоляция от населенных пунктов и животноводческих объектов, а также доступность коммуникаций. Мы оцениваем Россию как быстрорастущий перспективный рынок, а работающую на пензенской земле компанию «Дамате» — входящей в пятерку мировых лидеров в выбранном ей направлении работы», — добавил он.

В состав Aviagen Group входит компания Aviagen Turkeys, специализирующаяся на разведении племенных индеек мясного типа, и Aviagen, занятая разведением пород кур. Корпоративные центральные офисы расположены в Эдинбурге и в Хантсвилле. Штат компании насчитывает более 1,5 тыс. специалистов.

Компания является владельцем ряда производственных хозяйств в Европе и США, а также имеет ряд совместных предприятий в странах Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. При участии этих предприятий, а также с помощью международной дистрибьюторской сети группа Aviagen осуществляет поставки брендов прародительского и родительского поголовья в более чем 250 птицеводческих хозяйств в 85 странах мира. Фактически почти половина мирового поголовья бройлеров происходит от родительских стад компании.

Компании принадлежат торговые марки Nicholas Turkeys и British United Turkeys, специализирующиеся на индейке. Эти компании осуществляют поставки брендов прародительского и родительского поголовья почти для 2/3 потребителей этой продукции в мире. Группе Aviagen также принадлежат торговые марки Arbor Acres, L.I.R. и кроссы бройлеров Ross.