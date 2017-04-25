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Пензенские аграрии рассчитывают на скорое потепление

10:28 | 25.04.2017 | АПК

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Аграрии Пензенской области рассчитывают на то, что в ближайшие 10 дней установится теплая погода. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Пензенские аграрии рассчитывают на скорое потепление. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поэтому нужно подготовиться. Я думаю, ближайшие 2–3 дня мы сможем выйти в поле и начать весенний сев», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Андрей Бурлаков отметил, что пока из-за похолодания аграрии несколько отстают с проведением весенних полевых работ по сравнению с прошлым годом, но никакой критической ситуации, по его словам, нет.

«Данные холода, которые были, какого-либо ущерба озимым культурам не нанесли», — подчеркнул министр.
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