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В Пензе отменена конференция «Продвижение-2017»

13:44 | 29.05.2017 | АПК

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Конференция «Продвижение пензенской продукции в торговые сети. Продвижение-2017», которая должна была состояться в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 29 мая, отменена.

В Пензе отменена конференция «Продвижение-2017»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Причины этого пока не называются. Также на данный момент неизвестно, планируется ли провести ее в другой день.

Программой конференции была предусмотрена выставка местной продукции малого, среднего и крупного агробизнеса. Также организаторы намеревались провести конкурс на лучший новый продукт.

Кроме того, были анонсированы выступление бизнес-тренера из Москвы Сергея Илюхи и вручение жилищных сертификатов семьям в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
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