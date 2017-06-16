13:53:34 Пятница, 16 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе 14 фермеров получили денежные сертификаты

11:15 | 16.06.2017 | АПК

Печать

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов вручил денежные сертификаты 14 начинающим фермерам, победившим в конкурсе грантов.

В Пензе 14 фермеров получили денежные сертификаты

Фото: Mcx-penza.ru

Церемония состоялась в региональном Минсельхозе в минувший четверг, 15 июня.

Отобранные бизнес-проекты направлены на развитие отраслей мясного и молочного скотоводства, коневодства, картофелеводства, переработку сельхозпродукции, охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов, а также рыбы.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области, в 2017 году грантовая поддержка малых форм хозяйствования составит более 103 млн. рублей средств консолидированного бюджета. На поддержку начинающих фермеров будет направлено 21,1 млн. рублей, семейных ферм — 50,5 млн. рублей, на развитие сельхозкооперации — 31,6 млн. рублей.
Актуальное
Читайте также
Четверо пензенских детей пройдут лечение благодаря «Саммиту плова» и акции «Белый цветок» Губернатор назвал ошибки в декларациях 11 депутатов гордумы Пензы «мелочами»
Компании пензенского кластера «Легпром» участвуют в выставке «Kids Expo-2017» В Пензе выбрали 20 лучших идей для проектов в рамках IT-лаборатории
В Пензе два выпускника получили 96 баллов на ЕГЭ по профильной математике Житель Пензенской области приговорен к 14 годам колонии за насилие над 10-летним сыном
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама