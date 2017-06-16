В Пензе 14 фермеров получили денежные сертификаты АПК Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов вручил денежные сертификаты 14 начинающим фермерам, победившим в конкурсе грантов. Фото: Mcx-penza.ru Церемония состоялась в региональном Минсельхозе в минувший четверг, 15 июня. Отобранные бизнес-проекты направлены на развитие отраслей мясного и молочного скотоводства, коневодства, картофелеводства, переработку сельхозпродукции, охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов, а также рыбы. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области, в 2017 году грантовая поддержка малых форм хозяйствования составит более 103 млн. рублей средств консолидированного бюджета. На поддержку начинающих фермеров будет направлено 21,1 млн. рублей, семейных ферм — 50,5 млн. рублей, на развитие сельхозкооперации — 31,6 млн. рублей. Нашли ошибку в тексте?

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