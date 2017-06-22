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«День поля» в 2017 году решено провести ближе к Пензе

12:47 | 22.06.2017 | АПК

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Крупное аграрное мероприятие «День поля» пройдет в 2017 году в непосредственной близости от Пензы — на территории города «Спутник» в селе Засечном.

«День поля» в 2017 году решено провести ближе к Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона, оно состоится 15–16 июля.

«Работу агромероприятия откроет широкая экспозиция сельскохозяйственной техники. Крупнейшие российские и зарубежные фирмы-дилеры и заводы-изготовители представят участникам и гостям новые образцы и модели. Также на выставочной площадке состоятся демопоказы сельхозагрегатов», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также предусмотрен блок, посвященный презентациями компаний, поставляющих семена, средства защиты растений и минеральные удобрения.

«В рамках «Дня поля» пройдет ярмарка-презентация достижений отраслей сельского хозяйства. Местные товаропроизводители представят участникам и гостям мероприятия продукцию, произведенную в регионе», — сказали в Минсельхозе.

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В ведомстве также обратили внимание на то, что посетителей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа с выставкой ремесленников, спортивными турнирами, конкурсами и мастер-классами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 апреля 2017 года в ходе совещания в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев предложил провести выставку сельхозтехники в виде масштабного праздника, который будет интересен не только аграриям, но и горожанам.

Он напомнил, что в прошлом году мероприятие проводилось в Каменском районе и призвал рассмотреть возможность его организации на территории других муниципалитетов, куда могли бы приехать жители близлежащих сел и Пензы.
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