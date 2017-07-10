Посевные площади в Пензенской области составили почти 1,4 млн. га АПК

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Посевные площади в Пензенской области, согласно окончательным данным, составили в 2017 году 1 млн. 379 тыс. га, что на 34 тыс. га больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Запланированный показатель перевыполнен на 2%», — уточнил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 10 июля.

Андрей Бурлаков отметил, что были увеличены посевные площади под кукурузу на зерно, сою, чечевицу и сахарную свеклу.

«Состояние посевов на сегодняшний день по колосовым культурам хорошее. Озимые культуры выглядят не хуже уровня прошлого года. Мы ожидаем, что они дадут хороший урожай», — подчеркнул министр.

По его словам, из-за холодной погоды наблюдается отставание в созревании кукурузы на зерно и сои.

«В текущем году максимальное увеличение площадей сделали Белинский район — плюс 10 тыс. га, Земетчинский район — 10 тыс. 700 га, Башмаковский район — 8,5 [тыс. га]», — сказал Андрей Бурлаков.

Он добавил, что из-за осадков снижение посевных площадей отмечается в Лопатинском и Неверкинском районах.