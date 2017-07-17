На «День поля» под Пензой из бюджета не потрачено ни копейки — Иван Белозерцев АПК

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Денежные средства на проведение «Дня поля» из бюджета Пензенской области и муниципальных образований не выделялись. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«В интернете кто-то пишет: «Лошадок бы спасти, 4 млн. рублей. Чего мы проводим такие мероприятия?» Наверное, это говорит тот, кто не был [на «Дне поля»]. Кстати, из бюджета Пензенской области и муниципальных образований на проведение «Дня поля» не выделено ни копейки», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 17 июля.

По словам губернатора, мероприятие полностью было проведено за счет средств спонсоров, сельхозпредприятий и лизинговых компаний.

«Мы будем проводить «День поля» каждый год все шире и шире, предоставляя возможности для сельхозпроизводителей показать […] то, чего они добились; а компаниям, которые представляют технику, семенной материал, средства защиты, — чтобы тоже везли самое современное сюда, в Пензу», — добавил Иван Белозерцев.

Он отметил, что праздник, состоявшийся в городе «Спутник», посетили несколько тысяч человек, в том числе из других регионов и даже стран.