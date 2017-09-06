Губернатор высоко оценил работу шемышейского комбината по вводу в оборот сельхозземель АПК

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев положительно оценил работу ООО «Шемышейский производственный комбинат», представители которого ввели в сельхозоборот часть ранее неиспользуемых сельхозземель в Городищенском районе, произведя на них яровой сев технических культур — подсолнечника на площади 730 га и кукурузы на 150 га.

Фото: Pnzreg.ru

«Это очень сложная, но необходимая работа. Во многих районах Пензенской области земля залесена в гораздо меньшей степени, чем в Городище. Пример этого района показывает, что работа с такими участками может идти вполне успешно», — отметил он в ходе рабочего визита в Городищенский район в среду, 6 сентября.

Глава региона поручил Минсельхозу Пензенской области пересмотреть реестр неиспользуемых земель и активизировать работу по вводу их в оборот.

Согласно реестру инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Пензенской области, ООО «Шемышейский производственный комбинат» занимается строительством кирпичного завода и комплекса по производству грибов в Шемышейском районе, а также производственного перерабатывающего комплекса — в Бессоновском.

По данным пресс-службы облправительства, в 2017 году компания получила 25 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в Городищенском районе для их дальнейшего ввода в эксплуатацию.