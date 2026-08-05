В Сосновоборске руководитель управляющей компании осуждена после падения снега и наледи с крыши МКД на женщину Криминал

Пенза, 5 августа 2026. PenzaNews. Генеральный директор управляющей компании в Сосновоборске Пензенской области признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», после падения весной 2026 года снега и наледи с крыши многоквартирного дома на женщину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«Следствием и судом установлено, что руководитель управляющей компании, зная, что на крыше дома по улице Калинина в рабочем поселке Сосновоборск скопились снежно-ледяные массы, создававшие реальную опасность для жизни и здоровья граждан, располагая информацией об изменениях погодных условий в виде выпадения снега и его интенсивного таяния, не предприняла достаточных мер для очистки кровли от снега и наледи. В результате ненадлежащего оказания услуг 15 марта 2026 года произошел сход снега и наледи с крыши дома в непосредственной близости от входа в подъезд, при этом часть снежных масс упала на 59-летнюю женщину», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщина отреагировала на крики находившегося рядом сына и успела немного отойти в сторону, в итоге она избежала падения на нее основной массы снега и наледи, представлявшей реальную угрозу для жизни и здоровья.

«Приговором суда генеральному директору управляющей компании назначено наказание в виде штрафа», — добавляется в тексте.