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Олег Мельниченко поручил подобрать земельный участок для строительства бассейна на Шуисте

09:33 | 05.08.2026 | Спорт

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Пенза, 5 августа 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил главе Пензы Олегу Денисову подобрать земельный участок для строительства бассейна в микрорайоне Шуист.

Олег Мельниченко поручил подобрать земельный участок для строительства бассейна на Шуисте

Фото: Pnzreg.ru

«На будущее тут, в принципе, люди правильно говорят, надо подумать, может быть, здесь где-то и бассейн привязать. На будущее. Это уже так, чтобы шли мы в планах развития микрорайона. [...] Вы определитесь уже по земельному участку. И, по большому счету, по хорошему, здесь нужен бассейн», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Олегу Денисову во время посещения стройплощадки модульного ФОКа на Шуисте в минувший вторник, 4 августа.

В ходе общения с жителями микрорайона губернатор подтвердил планы по строительству бассейна на Шуисте.

«Теперь с главы города — место где-то здесь и проект, а я на себя беру обязательство в следующем году включить бассейн в программу», — сказал руководитель субъекта федерации.


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