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В Пензе молодой мужчина перевел мошенникам около 400 тыс. рублей

13:17 | 05.08.2026 | Криминал

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Пенза, 5 августа 2026. PenzaNews. Житель Пензы 2004 года рождения лишился около 400 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками.

В Пензе молодой мужчина перевел мошенникам около 400 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчина получил звонок из «службы доставки» и продиктовал собеседнику номер СНИЛС и адрес якобы для получения посылки.

«После этого ему поступил телефонный звонок от незнакомки, которая представилась специалистом технической поддержки портала «Госуслуги». Она заявила, что персональные данные молодого человека попали в руки мошенников. Затем заявителю поступил следующий звонок, на этот раз от якобы сотрудника банка, который сообщил, что все денежные средства необходимо перечислить на «безопасный счет» в целях сохранности. Следуя инструкциям собеседника, молодой человек перевел около 400 тыс. рублей на неустановленные счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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