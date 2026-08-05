В Пензе молодой мужчина перевел мошенникам около 400 тыс. рублей Криминал

Пенза, 5 августа 2026. PenzaNews. Житель Пензы 2004 года рождения лишился около 400 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчина получил звонок из «службы доставки» и продиктовал собеседнику номер СНИЛС и адрес якобы для получения посылки.

«После этого ему поступил телефонный звонок от незнакомки, которая представилась специалистом технической поддержки портала «Госуслуги». Она заявила, что персональные данные молодого человека попали в руки мошенников. Затем заявителю поступил следующий звонок, на этот раз от якобы сотрудника банка, который сообщил, что все денежные средства необходимо перечислить на «безопасный счет» в целях сохранности. Следуя инструкциям собеседника, молодой человек перевел около 400 тыс. рублей на неустановленные счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».