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Пензенская область получит 41 млн. рублей на развитие АПК

14:35 | 04.10.2017 | АПК

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Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Субсидия в размере более 41 млн. рублей будет предоставлена Пензенской области из федерального бюджета на развитие агропромышленного комплекса.

Пензенская область получит 41 млн. рублей на развитие АПК

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Распределение средств в объеме около 11 млрд. рублей между 38 регионами утверждено распоряжением правительства РФ, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Средства будут направлены на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.

Комментируя решение о выделении дополнительных средств региону, в пресс-службе министерстве сельского хозяйства Пензенской области напомнили, что в начале августа по итогам заседания комиссии Минсельхоза России по отбору инвестпроектов, направленных на строительство и модернизацию объектов АПК, от региона по направлению «Молочные комплексы» было отобрано два проекта.
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