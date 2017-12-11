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Пензенский губернатор призвал заняться строительством элеваторов

09:28 | 11.12.2017 | АПК

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Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Необходимые условия для хранения зерна и зернобобовых культур необходимо создать в Пензенской области, активизировав строительство элеваторов в регионе. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский губернатор призвал заняться строительством элеваторов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, по его словам, следует искать инвестора для восстановления элеватора в Кузнецке.

«Зерновых и зернобобовых собрано более 2,5 млн. тонн», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещание в правительстве Пензенской области в понедельник, 11 декабря.

Он добавил, что на следующий год нужно стремиться к объему в 2,7 млн. тонн.

Губернатор добавил, что также получен рекордный урожай свеклы — 2,3 млн. тонн.

«Осталось убрать кукурузу и подсолнечник», — отметил Иван Белозерцев.
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