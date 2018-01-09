Россельхознадзор за месяц оштрафовал нарушителей в Пензенской области на 2,4 млн. рублей АПК

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Специалисты пензенских структурных подразделений Россельхознадзора наложили на нарушителей административные штрафы на сумму около 2,4 млн. рублей по итогам декабря 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина.

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«За месяц проведено 346 контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых выявлено 192 нарушения», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что с целью их устранения было выдано 70 предписаний, составлено свыше 200 административных протоколов, вынесено более 220 постановлений.

Лариса Якушкина отметила также, что в декабре с нарушителей были взысканы ранее назначенные штрафы на общую сумму почти 2,7 млн. рублей.