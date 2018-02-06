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Россельхозбанк первым из банков приступил в 2018 году к льготному кредитованию АПК

13:50 | 06.02.2018 | АПК

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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Россельхозбанк, работающий в том числе на территории Пензенской области, первым из банков в 2018 году подготовил и направил в министерство сельского хозяйства России реестр потенциальных заемщиков в рамках государственного механизма льготного кредитования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала АО «Россельхозбанк».

Россельхозбанк первым из банков приступил в 2018 году к льготному кредитованию АПК

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Общая сумма заявленных кредитов составила примерно 53 млрд. рублей. Средства планируется направить на различные цели, связанные с текущей деятельностью предприятий АПК», — пояснили в банке.

В пресс-службе отметили, что, приступив к новому этапу программы первым, Россельхозбанк подтверждает свое лидерство в кредитно-финансовом обслуживании агропромышленного комплекса и реализации госполитики в сфере сельского хозяйства.

В филиале напомнили, что Россельхозбанк является ключевым участником механизма льготного кредитования АПК.

«По итогам 2017 года аграриям было предоставлено около 211 млрд. рублей, поддержкой банка воспользовались несколько тысяч заемщиков из разных регионов страны», — уточнили в учреждении.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.
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