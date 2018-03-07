В Пензенской области планируется построить хранилище на 200 тыс. тонн сахарной свеклы АПК

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Группа компаний «Продимекс» планирует построить в Пензенской области площадку емкостью до 200 тыс. тонн для хранения сахарной свеклы.

Фото: Pnzreg.ru

Перспективы нового инвестиционного проекта стали основной темой встречи губернатора Ивана Белозерцева с председателем совета директоров ГК «Продимекс» Игорем Худокормовым, состоявшейся в правительстве Пензенской области в минувший вторник, 6 марта.

«Условия хранения позволяют и зимой вести переработку сахарной свеклы без потери урожая. Проектно-сметная документация на объект готова. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать реализацию этого проекта. Рассчитываем на помощь правительства области», — сказал Игорь Худокормов.

В свою очередь глава региона проинформировал его, что Пензенская область по итогам 2017 года заняла первое место в стране по темпам возвращения в севооборот земель сельхозназначения и второе в Приволжском федеральном округе по урожайности и валовому сбору сахарной свеклы.

«Специализированные площадки для ее хранения будут востребованы у сельхозтоваропроизводителей», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову детально оценить проект и проработать вопрос дальнейшего взаимодействия с инвесторами, сообщает пресс-служба правительства региона.

Читайте также

Иван Белозерцев пообещал аграриям прилегающие к их полям земли в случае ввода в оборот

Группа компаний «Продимекс» — российский производитель сахара с долей рынка 23%. Один из крупнейших агрохолдингов, земли которого расположены в восьми регионах страны — Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Башкортостане. В структуру ГК входят 15 сахарных заводов.

Три сельскохозяйственные организации, входящие в «Продимекс», функционируют в Земетчинском, Вадинском и Башмаковском районах. Основным видом деятельности предприятий является растениеводство. В число выращиваемых культур входят озимая и яровая пшеница, ячмень, подсолнечник и сахарная свекла.