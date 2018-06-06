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Пензенская область лидирует в ПФО по объемам производства мяса

12:56 | 06.06.2018 | АПК

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Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Пензенская область стала лидером среди субъектов Приволжского федерального округа по объемам производства мяса за период с января по апрель 2018 года с показателем 16,6 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Пензенская область лидирует в ПФО по объемам производства мяса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, область также заняла первое место в ПФО по приросту надоя молока с показателем 121,4% и второе — по надою на одну корову в сельскохозяйственных организациях: производственный показатель составил 2 тыс. 175 кг.

Кроме того, Пензенская область показала второй в округе результат по приросту показателя производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий — 111,4%.

Помимо этого, область заняла третье место в ПФО по обороту организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» с показателем 14,5 млрд. рублей, что на 13,5% выше аналогичного периода 2017 года.

Регион также находится на третьей позиции по производству скота и птицы на убой с объемом 99 тыс. тонн и по приросту поголовья свиней — 103,3%.

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