Птичий грипп проник в Пензенскую область в большей степени по вине власти — губернатор АПК

Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Проникновение высокопатогенного гриппа птиц в Пензенскую область, очаги которого были выявлены в регионе в июне, произошло по большей части по вине власти. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«Я считаю, что это в большей степени наша вина — власти, […] ветврачей, главы муниципального образования, главы сельского поселения, потому что у нас система-то не выстроена должным образом. Каждый немного за свой участок отвечает, но мы должны посмотреть шире на эту проблему», — отметил он в ходе заседания межведомственной противоэпизоотической комиссии при облправительстве, посвященного вопросам предупреждения распространения и ликвидации гриппа птиц, которое состоялось в среду, 25 июля.

Иван Белозерцев добавил, что разъяснительная работа с населением была активизирована уже после выявления вируса, а должна была проводиться на регулярной основе.

Кроме того, губернатор обратил внимание на то, что вопросы биобезопасности имеют для Пензенской области важное значение, поскольку в регионе работают такие крупные компании, как «Дамате» и «Черкизово».

«Если бы мы допустили распространение гриппа по Пензенской области, все площадки бы «полегли», — пояснил глава региона, подчеркнув, что вспышки птичьего гриппа удалось локализовать.

Также Иван Белозерцев призвал сельхозпроизводителей не утаивать информацию о возникающих проблемах.

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«Крупные компании предупреждаю и обращаю внимание: никто не должен [скрывать], если курица или индюшка «наклонила голову и упала» — сразу доклад мгновенный соответствующим руководителям ветеринарных служб», — сказал губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2018 года вирус птичьего гриппа был обнаружен в Пензенской области на частных подворьях, а также на площадках двух сельскохозяйственных холдингов — АО «Васильевская птицефабрика» в Бековском районе (входит в структуру группы «Черкизово») и ООО «ПензаМолИнвест» в Колышлейском районе (входит в ГК «Дамате»).

По предварительным данным, потери ГК «Дамате» оцениваются в 400 млн. рублей, «Черкизово» — в 100 млн. рублей.