Пензенские фермеры изучат опыт Орловской области в АПК АПК

Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. Рабочий визит пензенских фермеров в Орловскую область будет организован для обмена опытом в агропромышленной сфере. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«Даю поручение организовать поездку руководителей небольших хозяйств Пензенской области, которые занимаются мясо-молочным направлением, в Орловскую область, на площадку компании «Мираторг». Посмотреть, какие и каким способом применяются корма, как организовано содержание животных», — сказал он, посетив ООО «Искра-Агро» в ходе рабочей поездки в Сосновоборский район.

Он отметил, что агрохолдинг «Мираторг» закупает молодняк крупного рогатого скота, в том числе в Пензенской области, и ставит его на откорм.

Глава региона отметил, что фермеры, которые ознакомятся с крупным производством, в свою очередь могут рассказать об имеющемся у них опыте, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.