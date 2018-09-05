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Пензенские фермеры изучат опыт Орловской области в АПК

09:15 | 05.09.2018 | АПК

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Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. Рабочий визит пензенских фермеров в Орловскую область будет организован для обмена опытом в агропромышленной сфере. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Пензенские фермеры изучат опыт Орловской области в АПК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Даю поручение организовать поездку руководителей небольших хозяйств Пензенской области, которые занимаются мясо-молочным направлением, в Орловскую область, на площадку компании «Мираторг». Посмотреть, какие и каким способом применяются корма, как организовано содержание животных», — сказал он, посетив ООО «Искра-Агро» в ходе рабочей поездки в Сосновоборский район.

Он отметил, что агрохолдинг «Мираторг» закупает молодняк крупного рогатого скота, в том числе в Пензенской области, и ставит его на откорм.

Глава региона отметил, что фермеры, которые ознакомятся с крупным производством, в свою очередь могут рассказать об имеющемся у них опыте, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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