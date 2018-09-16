Карантин в ЦРС «Васильевской птицефабрики» отменен, но вывоз яйца и птицы пока запрещен АПК

Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Карантин по высокопатогенному гриппу птиц, установленный в конце июня в центре родительского стада «Вертуновский» АО «Васильевская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово»), расположенном в поселке Сахзавод Бековского района Пензенской области, отменен. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с тем, согласно тексту документа, в течение трех месяцев — до 10 декабря 2018 года — будут действовать ограничительные мероприятия по вывозу инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.

Читайте также

Птичий грипп проник в Пензенскую область в большей степени по вине власти — губернатор

Постановление вступило в законную силу со дня его официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2018 года вирус птичьего гриппа был обнаружен в Пензенской области на частных подворьях, а также на площадках двух сельскохозяйственных холдингов — АО «Васильевская птицефабрика» в Бековском районе (входит в структуру группы «Черкизово») и ООО «ПензаМолИнвест» в Колышлейском районе (входит в ГК «Дамате»).

По предварительным данным, потери ГК «Дамате» оцениваются в 400 млн. рублей, «Черкизово» — в 100 млн. рублей.