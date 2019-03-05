В Лопатинском районе компания оштрафована на 50 тыс. рублей за заросший участок АПК

Лопатино, 5 марта 2019. PenzaNews. Штраф в сумме 50 тыс. рублей назначен компании «Агро Эко», которая не освободила в установленный срок от древесно-кустарниковой растительности участок общей площадью 172 га в границах Даниловского сельсовета Лопатинского района Пензенской области.

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«Признаков проведения работ по рекультивации нарушенных земель не установлено, что свидетельствует о неисполнении ранее выданного предписания. По данному факту государственным инспектором составлен протокол об административном правонарушении», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что юридическому лицу повторно выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

«Материалы дела были направлены на рассмотрение в мировой суд, который постановил признать «Агро Эко» виновным и назначить наказание в виде административного штрафа», — добавили в управлении.