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В Лопатинском районе компания оштрафована на 50 тыс. рублей за заросший участок

08:57 | 05.03.2019 | АПК

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Лопатино, 5 марта 2019. PenzaNews. Штраф в сумме 50 тыс. рублей назначен компании «Агро Эко», которая не освободила в установленный срок от древесно-кустарниковой растительности участок общей площадью 172 га в границах Даниловского сельсовета Лопатинского района Пензенской области.

В Лопатинском районе компания оштрафована на 50 тыс. рублей за заросший участок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Признаков проведения работ по рекультивации нарушенных земель не установлено, что свидетельствует о неисполнении ранее выданного предписания. По данному факту государственным инспектором составлен протокол об административном правонарушении», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что юридическому лицу повторно выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

«Материалы дела были направлены на рассмотрение в мировой суд, который постановил признать «Агро Эко» виновным и назначить наказание в виде административного штрафа», — добавили в управлении.

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