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Иван Меркулов представил проект по экспорту пензенской продукции

08:55 | 01.04.2019 | АПК

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Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Председатель совета директоров ООО «Пензенские кленоварни» Иван Меркулов представил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву проект по созданию кооператива по производству и экспорту местной продукции: кленового сока, продуктов его переработки, малины, фермерской птицы — уток, гусей, кур, в том числе в виде полуфабрикатов.

Иван Меркулов представил проект по экспорту пензенской продукции

Фото: Pnzreg.ru

«Важно в достаточных объемах производить местную продукцию натурального происхождения, обладающую высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, используя бренд с географическим указанием. Для проекта важно применение высоких технологий, что снижает себестоимость продукта, и государственная поддержка», — сказал Иван Меркулов.

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По его мнению, в экспортной кооперации можно задействовать около 200 крестьянско-фермерских хозяйств Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ООО «Пензенские кленоварни» занимается производством кленового сиропа в Бековском районе.

В 2018 году компания реализовала более 5 тонн продукции под маркой «Пензенский кленовый сироп». Основные потребители — предприятия общественного питания и гостинично-ресторанного бизнеса.

В феврале 2019 года предприятие оформило в аренду 18 кв. км кленового леса, что позволит произвести около 30 тонн сиропа за год.

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