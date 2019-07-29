В Спасском районе выявлено 170 тыс. кв. метров заросшей пашни АПК

Спасск, 29 июля 2019. PenzaNews. Заросший земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 170 тыс. кв. метров выявлен в границах Татарско-Шелдаисского сельсовета в Спасском районе Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, нарушения законодательства были установлены в ходе проведения планового рейда.

«На данном участке, принадлежащем юридическому лицу, не проводится никаких агротехнических мероприятий, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. На участке отсутствуют следы механической обработки почвы, признаки сенокошения и выпаса скота. Участок зарос сорной травянистой растительностью. Часть его находится в состоянии захламления», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по результатам контрольно-надзорного мероприятия все собранные материалы направлены в органы прокуратуры Пензенской области для согласования внеплановой выездной проверки в отношении землепользователя.