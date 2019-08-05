Пензенские аграрии приостановили уборку урожая из-за дождей АПК

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Аграрии Пензенской области приостановили уборку урожая из-за дождей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Убирать будем в любую возможную погоду», — пояснил он в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 5 августа.

Андрей Бурлаков добавил, что зерносушилки пензенских предприятий готовы к работе.

Министр уточнил также, что, по последним данным, намолочено более 690 тыс. тонн зерна, урожай убран с 38% общей площади посевов.

«Урожайность — 24 центнера с га», — сказал он.

Андрей Бурлаков отметил, что наиболее высокая урожайность наблюдается в Башмаковском районе — 35 центнеров с га, Вадинском — 32, Спасском и Земетчинском — 28.