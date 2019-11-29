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Пензенская область получит 528 млн. рублей на новую программу развития сел

09:00 | 29.11.2019 | АПК

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Пенза, 29 ноября 2019. PenzaNews. Пензенская область получит 528 млн. рублей из федерального бюджета на региональную программу комплексного развития сельских территорий, реализация которой начнется в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минсельхоза области.

Пензенская область получит 528 млн. рублей на новую программу развития сел. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это в 12 раз больше объема федеральных субсидий по программе устойчивого развития сельских территорий в 2019 году», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что предусмотрено три подпрограммы: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» и «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

В министерстве обратили внимание на то, что Пензенская область занимает первое место среди регионов по размеру выделяемой субсидии на строительство жилья, предоставляемого по договору найма, а также пятое — по объему средств на благоустройство.

«В рамках мероприятий региональной программы в 2020 году планируется улучшить жилищные условия 31 сельской семьи. Объем ввода жилья превысит 2 тыс. кв. метров», — сказали в ведомстве, добавив, что по договорам найма квартирами будет обеспечена 161 семья.

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