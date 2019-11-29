Пензенская область получит 528 млн. рублей на новую программу развития сел АПК

Пенза, 29 ноября 2019. PenzaNews. Пензенская область получит 528 млн. рублей из федерального бюджета на региональную программу комплексного развития сельских территорий, реализация которой начнется в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минсельхоза области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это в 12 раз больше объема федеральных субсидий по программе устойчивого развития сельских территорий в 2019 году», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что предусмотрено три подпрограммы: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» и «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

В министерстве обратили внимание на то, что Пензенская область занимает первое место среди регионов по размеру выделяемой субсидии на строительство жилья, предоставляемого по договору найма, а также пятое — по объему средств на благоустройство.

«В рамках мероприятий региональной программы в 2020 году планируется улучшить жилищные условия 31 сельской семьи. Объем ввода жилья превысит 2 тыс. кв. метров», — сказали в ведомстве, добавив, что по договорам найма квартирами будет обеспечена 161 семья.