Объемы производства молока в Пензенской области выросли по итогам I квартала почти на 13% АПК

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Объемы производства молока выросли в Пензенской области на 12,8% до 81,3 тыс. тонн по итогам I квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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По информации Пензастата, на долю сельскохозяйственных организаций приходится 59,1% продукции, при этом объемы производства увеличились на 18,2% и превысили 48 тыс. тонн. Надой на одну корову в сельхозорганизациях в январе-марте 2020 года составил 2 тонны 59 кг, что на 21,4% больше, чем в I квартале 2019-го.

Хозяйства населения произвели 25,5% от общего объема молока. Объемы выросли на 0,5% — до 20,7 тыс. тонн.

Удельный вес продукции крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей составил 15,4%. Их объемы производства выросли на 16% — до 12,5 тыс. тонн.