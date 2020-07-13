Пензенская область освоила 0,8% средств, предоставленных региону на развитие сел в 2020 году АПК

Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. 0,8% денежных средств, предоставленных из федерального бюджета на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» в 2020 году, освоено регионом по состоянию на 13 июля. Об этом сообщил заместитель министра – начальник управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза региона Эдуард Каташов.

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«Освоено всего лишь 4 млн. 400 тыс. рублей, в том числе 4 млн. 100 тыс. рублей из федерального бюджета и 300 тыс. рублей из областного», — сказал он, докладывая о текущей ситуации в ходе совещания в правительстве региона, в котором в режиме видеоконференции приняли участие главы администраций городских округов и муниципальных районов.

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Эдуард Каташов уточнил, что всего в текущем году на реализацию программы предусмотрено 608,6 млн. рублей, из которых 528,3 млн. рублей — средства федерального бюджета.

«Причиной низкого освоения средств является высокая доля мероприятий в программе, направленных на реализацию объектов капитального строительства и благоустройства. При этом муниципальными контрактами аванс не предусмотрен. Учитывая, что финансирование производится по фактически выполненным работам, активное перечисление субсидий начнется в июле-ноябре текущего года», — пояснил замминистра.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» утверждена 11 декабря 2019 года. Ее реализация рассчитана на 2020–2025 годы.

Одной из ее основных задач является сохранение доли сельского населения в общей численности населения региона на уровне не менее 30%.