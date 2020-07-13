В Пензенской области выплаты на строительство жилья на селе составят 32 млн. рублей АПК

Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Социальные выплаты на сумму 32,2 млн. рублей будут предоставлены в Пензенской области в 2020 году гражданам, проживающим на сельских территориях, на строительство или приобретение жилья. Об этом сообщил заместитель министра – начальник управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза региона Эдуард Каташов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, денежные средства предусмотрены в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области».

Эдуард Каташов уточнил, что из федерального бюджета на эти цели будет направлено 12,7 млн. рублей, из регионального — 19,5 млн. рублей.

Читайте также

Пензенская область освоила 0,8% средств, предоставленных региону на развитие сел в 2020 году

«Сводный список граждан, получающих субсидию, уже сформирован на 30 семей», — пояснил он, докладывая о текущей ситуации в ходе совещания в правительстве региона, в котором в режиме видеоконференции приняли участие главы администраций городских округов и муниципальных районов.

Замминистра добавил, что сертификаты на получение социальной выплаты планируется вручить 13 июля, после чего в течение нескольких дней будут перечислены денежные средства.

«То есть к 17 июля по этому мероприятию мы на 100% освоим [финансирование]», — отметил Эдуард Каташов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» была утверждена 11 декабря 2019 года.

Она включает в себя три подпрограммы: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».