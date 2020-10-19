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Пензенская область за 9 месяцев экспортировала продукцию АПК на 82,9 млн. долларов

12:43 | 19.10.2020 | АПК

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Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Продукция АПК на 82,9 млн. долларов, согласно оперативным данным, отгружена из Пензенской области на экспорт в январе-сентябре 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Пензенская область за 9 месяцев экспортировала продукцию АПК на 82,9 млн. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это на 31,3% превышает показатель за аналогичный период 2019 года», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на экспорт отправлены, в частности, мясо и пищевые мясные субпродукты на 20,9 млн. долларов, сахар и кондитерские изделия из него — на 17,3 млн. долларов, какао и продукты из него — на 11,5 млн. долларов, свекловичный жом — на 5,5 млн. долларов, масло подсолнечное — на 4,2 млн. долларов, минеральные воды с добавлением сахара — на 5,8 млн. долларов.

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