В Пензенской области пройдет конкурс профмастерства среди пчеловодов АПК

Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод» пройдет на базе отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области в предстоящую пятницу, 13 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства.

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«Первый этап включает в себя теоретическую часть», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что участникам, в частности, предстоит продемонстрировать знания, касающиеся содержания пчел, методов их разведения, болезней, а также особенностей племенной работы.

«Практическое задание будет состоять из выполнения работ по сбиванию пчелиной рамки, натягиванию проволоки на рамку и наващиванию пчелиных рамок», — уточняется в сообщении.

Из текста следует, что лучших пчеловодов Пензенской области ждут ценные призы.