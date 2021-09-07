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Производители из 14 районов привезут свою продукцию на ярмарку в Пензу 11 сентября

13:10 | 07.09.2021 | АПК

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Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Производители из 14 районов — Белинского, Бессоновского, Иссинского, Каменского, Колышлейского, Лопатинского, Лунинского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Пензенского, Спасского и Шемышейского — привезут свою продукцию на ярмарку-презентацию, которая пройдет вблизи филармонии в Пензе в предстоящую субботу, 11 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза, поступившем в ИА «PenzaNews».

Производители из 14 районов привезут свою продукцию на ярмарку в Пензу 11 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем напоминается, что работа ярмарки сельхозпродукции рассчитана на два выходных дня.

Предполагается, что представители районов Пензенской области будут вести торговлю и в субботу, и в воскресенье с 9.00.

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