Производители из 14 районов привезут свою продукцию на ярмарку в Пензу 11 сентября АПК

Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Производители из 14 районов — Белинского, Бессоновского, Иссинского, Каменского, Колышлейского, Лопатинского, Лунинского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Пензенского, Спасского и Шемышейского — привезут свою продукцию на ярмарку-презентацию, которая пройдет вблизи филармонии в Пензе в предстоящую субботу, 11 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза, поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем напоминается, что работа ярмарки сельхозпродукции рассчитана на два выходных дня.

Предполагается, что представители районов Пензенской области будут вести торговлю и в субботу, и в воскресенье с 9.00.