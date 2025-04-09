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Олег Мельниченко сообщил о начале посевной кампании в Пензенской области

16:03 | 09.04.2025 | АПК

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Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о начале посевной кампании в регионе.

Олег Мельниченко сообщил о начале посевной кампании в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 12 районах аграрии сеют пшеницу, ячмень, овес и горох. Впереди сев сахарной свеклы, рапса, подсолнечника, кукурузы картофеля, овощей, сои. Яровыми засеем 1 млн. 134 тыс. га, что на 50 тыс. больше, чем в прошлом году. Площадь увеличим благодаря государственной поддержке аграриев и вводу новых земель в сельскохозяйственный оборот», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 9 апреля.

Олег Мельниченко добавил, что аграрии Пензенской области также проводят подкормку озимых культур.

«Под урожай этого года 374 тыс. га засеяно пшеницей, 2,8 тыс. — рожью, более 2 тыс. га — тритикале», — уточнил губернатор.

«Наша ежегодная задача — обеспечить продовольственную безопасность Пензенской области, поставлять сельхозпродукцию в другие регионы, наращивать экспорт, укрепляя экономическую стабильность», — подчеркнул Олег Мельниченко.


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