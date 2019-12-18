От слов к делу: в Пензе решена судьба почти всех проблемных объектов долевого строительства Статьи

Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. В конце ноября завершилось строительство первой очереди ЖК «Райки» — одного из объектов, дольщики которого рисковали остаться ни с чем в результате банкротства компании «Пензастрой». Теперь же собственникам 179 долгожданных квартир предстоит подписать акты приема-передачи, оформить права в регпалате и приступить к ремонту.

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По мнению представителей «Бездомного полка» — движения, в которое объединились обманутые дольщики, за время поиска путей решения актуальной для многих регионов проблемы в Пензенской области была проведена колоссальная работа. Дело удалось сдвинуть с мертвой точки благодаря усилиям всех сторон: и пострадавших собственников квартир, и региональной власти, и новых застройщиков, которые занялись недостроенными объектами, фактически не имея никаких гарантий.

«Сравнивая с другими регионами, как там этот вопрос решается, все-таки я хочу сказать: наше правительство — молодцы, услышали свой народ. [...] Очень важно, что губернатор [Иван Белозерцев] смог убедить застройщиков выйти на объекты до того, как он им заплатил. Не у каждого человека такое может получиться», — отмечает председатель комитета кредиторов ОАО «Пензастрой», участник «Бездомного полка» Михаил Крапп.

Нашли резервы и общий язык с новыми застройщиками

Благоприятный для всех исход дела зависел прежде всего от решения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Правительство изыскало резервы — денежные резервы, земельные резервы, чтобы заплатить новым застройщикам, которые вышли на объекты. Если бы этого не было, как бы там власть ни хотела, как бы дольщики ни бастовали, ничего бы, наверное, не получилось. Те же самые застройщики бы сказали: «Ну, ребята, вы не детский дом, бесплатно мы строить не будем», — рассуждает Михаил Крапп.

В 2017 году в целях поддержки обманутых дольщиков на региональном уровне был принят закон «O мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области».

В документе прописан ряд механизмов, в числе которых — предоставление подрядчику в аренду без проведения торгов на льготных условиях земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП), предусматривающих обеспечение жильем пострадавших граждан.

Кроме того, этим же законом гарантируется выделение подрядчику субсидии в качестве возмещения затрат. Такой подход уже опробован на практике при завершении строительства многоквартирного жилого дома в Райках и ЖК «Маяковский» в Сосновке, где на сегодняшний день выполняются работы по чистовой отделке и благоустройству территории. Свои квартиры получат 342 участника долевого строительства.

Что касается МИПов, то в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта холдинг «Термодом» заканчивает строительство дома на улице 8 Марта, а в 2020 году, согласно распоряжению губернатора Пензенской области от 20 ноября текущего года, за счет предоставления земельных участков планируется завершить возведение еще двух проблемных объектов: на улице Ново-Казанской и в селе Засечном.

Говоря о действенности принимаемых региональной властью мер, в холдинге «Термодом» подчеркивают, что лучшая их оценка — это результат.

«Мы видим, что дома сдаются. «Термодом» сдал первую очередь ЖК «Райки», на очереди — другой проблемный для дольщиков «Пензастроя» объект — шестой корпус жилого комплекса «8 Марта». Работы там также будут завершены до конца года. То есть что мы видим? Была проблема, было предложено решение, в итоге — есть результат. Значит, решение правильное. В этой связи нужно подчеркнуть, что власть проявила силу воли, строители — понимание и отзывчивость, а дольщики — терпение. Важно сохранять это и в дальнейшем», — отмечает глава строительного холдинга Рафик Ибрагимов.

Поддержали людей в сложный период

Помимо льгот и субсидий, предоставляемых новым застройщикам, предприняты меры по оказанию прямой помощи обманутым дольщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так, в упомянутый закон были внесены изменения, предусматривающие выплату компенсации арендной платы за съемное жилье. Это положение распространяется на семьи, не имеющие собственного жилья и купившие квартиры в ипотеку.

По данным пресс-службы Законодательного собрания региона, ежемесячно за данной выплатой в уполномоченный орган обращаются примерно 20 семей, а ее размер составляет от 7,4 тыс. до 8,6 тыс. рублей.

Кроме этого, в ноябре правительство Пензенской области заключило соглашение с публичной правовой компанией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», в рамках которого принято решение о выплате компенсаций людям, вложившим деньги в три объекта ООО «Солнечный город». 16 декабря банк «Дом.рф» начал прием заявлений от граждан.

Также по поручению фонда проведена оценка стоимости завершения строительства трех объектов «Пензастроя»: ЖК «Тернопольский» на улице Рахманинова, вторых очередей ЖК «Райки» и «Лукоморье». На основе полученных данных примут решение о том, как публично правовая компания будет участвовать в восстановлении прав граждан. Следует отметить, что члены ЖСК «Единый» выступают за завершение строительства своих домов. По имеющимся сведениям, очередное заседание наблюдательного совета федерального фонда, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос, планируется провести 24 декабря.

Заручились федеральной поддержкой

В ожидании этой даты находятся и власти, и стройкомпании, и будущие жильцы недостроенных многоэтажек. В их числе — Дмитрий Татаринов, который является собственником одной из квартир в ЖК «Тернопольский», где к работам на проблемном объекте после банкротства «Пензастроя» приступило ООО «Новое решение».

По словам дольщика, организация по договору подряда должна сдать объект до конца 2020 года, но обещает справиться раньше — в III квартале, при этом в случае финансирования дальнейших работ по линии федерального фонда нет гарантии, что завершать стройку будет именно эта компания.

«Мы надеемся, что это будет то же самое «Новое решение». [...] Кто будет застройщик, пока ясности нет никакой. Ждем двадцатых чисел», — добавляет он.

Как поясняет начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко, достройка проблемных объектов предусмотрена законом в тех случаях, когда собственники вступили в ЖСК и объекты незавершенного строительства переданы кооперативу. Там же, где этого не произошло, наблюдательный совет может прийти к выводу о нецелесообразности достройки, сравнив размер затрат на нее и сумму выплат пострадавшим гражданам. Это и случилось с ЖК «Солнечный город» в селе Богословка, где часть обманутых дольщиков вступление в ЖСК одобрили, а остальные стали оспаривать решение в судебном порядке. Теперь и те, и другие получат денежные компенсации.

«Правила предоставления этой выплаты утверждены. Она будет по среднерыночной [стоимости квадратного метра]. Даже есть сейчас информация, что некоторые больше получат, чем платили, потому что среднерыночная выше. Но есть и ограничения — не более 120 кв. метров», — говорит Инна Левченко, подчеркивая, что площадь самой большой квартиры в упомянутом ЖК составляет около 90 кв. метров.

Пока остается открытым вопрос о целесообразности достройки еще одного объекта: в конце октября Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства вступил в дело о банкротстве ООО «Север-Траст», которое возводило многоквартирный дом на улице Кижеватова в Пензе. На принятие решения у фонда уходит от 3 до 6 месяцев.

Взяли курс на уход от долевого строительства

Оценивая в целом сложившуюся в регионе непростую ситуацию с обманутыми дольщиками, Инна Левченко отмечает, что проблема благополучно разрешается, чему способствуют и реализация местных законодательных инициатив, и оперативное взаимодействие с АО «Дом.рф». Соглашение с ним Пензенская область подписала одной из первых в России.

Говоря же о том, что будет дальше с такой формой инвестиционной деятельности, как долевое строительство, главный госжилинспектор региона не исключает, что скоро о нем придется забыть.

«Переход отрасли жилищного строительства на новые методы работы с использованием эскроу-счетов однозначно защищает дольщиков. Данный механизм закрывает эти риски, но открывает, наверное, другие. [...] В следующем году будут завершены дома, которые сейчас по старым правилам возводятся, а потом что останется от «долевого строительства», это еще большой вопрос», — резюмирует Инна Левченко.

Наталья Зыкова